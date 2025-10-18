Sporting vence Paços no prolongamento e continua na Taça de Portugal

O Sporting venceu hoje o Paços de Ferreira, por 3-2, e assegurou a continuidade na Taça de Portugal de futebol, competição da qual é detentor do troféu, numa eliminatória resolvida somente no prolongamento.

Os pacenses, que jogaram como visitado, estiveram duas vezes em vantagem e obrigaram o adversário a trabalhos forçados, num jogo da terceira eliminatória em que a maior força e qualidade dos 'leões' acabaram por prevalecer.

A estreia do Sporting na edição 2025/26 da Taça de Portugal ficou marcada por uma 'revolução' promovida no 'onze' por Rui Borges, com seis alterações em relação ao último jogo.

Gonçalo Inácio, que se lesionou na seleção, e Maxi Araújo tiveram direito a folga total, enquanto Rui Silva, Debast, Trincão e Suárez ficaram no banco. Nos seus lugares jogaram João Virgínia, Eduardo Quaresma, Diomande, Ricardo Mangas, Alisson e Ioannidis.

Para os locais, arredados pelo terceiro ano consecutivo da I Liga e em sérias dificuldades financeiras, este reencontro permitia matar saudades dos grandes jogos, reabastecer as contas e oferecer a réplica possível, a pensar mais nos jogos seguintes, para a II Liga.

Nesse sentido, Filipe Cândido promoveu cinco alterações, como Jeimes, na baliza, ainda que Tiago Ferreira, Francisco Ramos, João Caiado e João Victor sejam habituais apostas.

Como se esperava, os bicampeões nacionais e detentores da Taça tomaram conta da bola e do meio campo ofensivo, onde o Paços, com uma linha de cinco a defender e mais quatro elementos à sua frente, juntava muita gente, mas sem nunca perder de vista uma recuperação de bola que potenciasse uma saída rápida.

João Caiado protagonizou o primeiro remate do jogo, aos três minutos, aproveitando um desarme a Hjulmand, que ficou a queixar-se de falta, respondendo o Sporting por Mangas, desmarcado por Morita, aos 11.

A superioridade dos 'leões' no jogo não tinha tradução em oportunidades, até porque o ritmo de jogo seguia quase sempre abaixo do limite mínimo de velocidade, além de que a equipa denotava pouca agressividade nos momentos de perda.

E assim nasceu o tento inaugural, aos 18 minutos, a partir de uma recuperação de Rafa Vieira a meio campo, seguido de um controlo de bola mais à frente e sem pressão de Lumungo, que viria a finalizar com um remate cruzado após tabela com João Victor.

O Paços adiantou-se, mas quase não teve tempo de saborear a vantagem, porque Pedro Gonçalves empatou quatro minutos depois, em mais 'um passe à baliza' do internacional luso, aproveitando uma bola solta na entrada da área, na sequência do que pareceu falta para grande penalidade de Gonçalo Cardoso sobre Ioannidis.

O empate não mudou a face do jogo, mas só depois do intervalo os espetadores presentes - mais de cinco mil - voltaram a ver golos, com o Paços a adiantar-se de novo, num dos melhores lances do jogo.

Miguel Mota, que substituiu o já 'amarelado' Anilson na saída do segundo tempo, iniciou a jogada, que contou ainda com a participação de Lumungo, responsável pelo cruzamento atrasado a que João Victor respondeu com êxito.

Fresneda e Trincão foram a reação imediata de Rui Borges, seguindo-se Catamo, Debast e Suárez, para fazer dupla com Ioannidis, o que diz bem das dificuldades colocadas pelos pacenses.

A resistência dos locais, cada vez mais remetidos à defesa, cedeu no cabeceamento de Ioannidis, aos 61 minutos, a repor o empate, na sequência de um dos mais de 20 cantos conquistados no jogo pelo Sporting.

Só no final da primeira parte do prolongamento, os 'leões' lograram, pela primeira vez, colocar-se em vantagem, num autogolo de Tiago Ferreira, infeliz na tentativa de desfazer um cruzamento de Fresneda, aos 104 minutos, após muitos cantos e várias ameaças à baliza de Jeimes.