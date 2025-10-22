Mulher de Machico desaparecida desde ontem

Maria Luísa Gouveia, de 51 anos, encontra-se desaparecida desde ontem.

A mulher, natural de Machico, sofre de depressão profunda há dois anos e foi vista pela última vez num bar deste concelho, pelas 10 horas de terça-feira.

Segundo a filha, na ocasião a mulher vestia umas calças cremes, uma camisola azul e umas sabrinas castanhas. A jovem referiu ainda que o carro da mãe foi localizado pelas equipas da Polícia de Segurança Pública na noite de ontem. Estava estacionado no Santo da Serra e com a carteira da mulher no interior.

Maria Luísa deixou o telemóvel em casa e está incontactável. A filha pede a quem tenha alguma informação sobre o paradeiro da mãe para informar a polícia.

“A minha mãe já tinha saído de casa outras vezes, mas ia sempre ter com a psicóloga. Desta vez não aparece e estamos desesperados”, disse.