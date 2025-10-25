Debate sobre a democracia junta mais de meia centena de jovens no Funchal

As Regiões Ultraperiféricas, a participação dos jovens na vida política e nas medidas públicas nos contextos nacional e europeu foram alguns dos temas em destaque na mesa-redonda que juntou, hoje, no Museu da Eletricidade, a secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, a anterior eurodeputada Sara Cerdas e o vogal da Federação Nacional das Associações Juvenis, Diogo Machado.

Promovido pela Associação de Jovens Madeirenses Conectados, a Associação Os 230 e a Direcção Regional de Juventude, o debate, moderado por Álvaro Teles, sob o tema ‘O aprofundar da democracia participativa’, foi fortemente participado, juntando cerca de 60 jovens. Na plateia, esteve também a anterior deputada Clara de Sousa Alves, que é oradora numa das mesas-redondas do seminário ‘Lab4Youth’.

Um dos pontos destacados no decorrer desta iniciativa - que reúne, até amanhã, na Madeira, cerca de 90 jovens de todo o País - foi a importância dos Conselhos de Juventude, como organismos que dão voz aos jovens e às suas preocupações.

Recorde-se, a propósito, que o último Conselho de Juventude da Madeira elegeu, no Centro de Juventude do Funchal, duas jovens para representar a juventude no Conselho Económico e de Concertação Social da Madeira: Fabíola Mano (Associação Aware In) e Fátima Coelho (Associação Juvenil de Medicina da Madeira).