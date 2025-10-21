Ordem dos Engenheiros e GDG Madeira promovem debate sobre cibersegurança

A Região Madeira da Ordem dos Engenheiros (RMOE), através do Grupo de Trabalho da Especialidade de Engenharia Informática, e a GDG Madeira promovem esta quarta-feira, 22 de Outubro, pelas 19h15, nas instalações da Sede Regional, uma mesa-redonda sobre 'A Cibersegurança na Era Digital: Ameaças e Oportunidades'.

O evento tem como objectivo fomentar o debate em torno dos crescentes desafios da cibersegurança num mundo cada vez mais digital e interligado. A iniciativa pretende explorar o equilíbrio entre a inovação tecnológica, a protecção de dados e a segurança das infra-estruturas críticas, colocando em discussão temas como:

Novas formas de ciberataque

Papel das políticas públicas na defesa digital

Importância da formação em segurança informática

Oportunidades emergentes no setor

O painel de oradores será composto por:

, Professor auxiliar na Universidade da Madeira e coordenador da formação C-Academy do Centro Nacional de Cibersegurança na Região Filipe Freitas, Director comercial da MEO Madeira e docente convidado na Universidade da Madeira

A moderação ficará a cargo de Fernando Martins, doutorando em Engenharia Informática, que orientará a discussão e incentivará a participação do público.

O evento destina-se a engenheiros, profissionais da área tecnológica, estudantes e interessados no tema. A entrada é gratuita, mediante inscrição prévia: https://gdg.community.dev/e/mjfudd/.