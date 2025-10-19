Mais de meia centena já mudou de género

A notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO deste domingo, 19 Outubro, dá conta que há cada vez mais madeirenses a decidir alterar a menção do sexo no registo civil. Consulta do SESARAM acompanha 80 utentes com disforia.

Bruno Coelho autoritário na prova-rainha

Atleta impôs-se nos 60 km, com 2.670 metros de desnível positivo, do Ecotrail Funchal Madeira 2025.

Actividades limitadas nos picos mais altos

Nova portaria fixa restrições à prática de modalidades como montanhismo ou escalada para preservar as áreas de nidificação da freira-da-madeira. Turistas de cruzeiro com ‘fast track’ nos Carreiros do Monte.

Passeio a Rebordelo

Nacional eliminou (1-3) a modesta equipa da aldeia transmontana e segue em frente na Taça de Portugal.

Destaque ainda para: Célia Pessegueiro entra na corrida à liderança do PS-M.

