Conselho da Juventude debate Saúde Mental dos Jovens

A saúde mental dos jovens esteve, hoje, no centro dos trabalhos do Conselho de Juventude da Madeira (CJM), reunido no Centro de Juventude do Funchal e presidido pela Secretária Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido.

A sessão contou com contributos da psicóloga Fabíola Mano e de Sara Vicário, do projecto 99 Plus One, focando sinais de alerta, prevenção e encaminhamento para respostas especializadas.

"Falar de saúde mental é um acto de coragem e cuidado. Nenhuma dor é pequena demais para ser ouvida. Criar espaços seguros de partilha é dizer aos jovens que pedir ajuda é força, não fraqueza", sublinhou Paula Margarido.

No âmbito da participação cívica juvenil, o plenário elegeu, em representação do CJM, para o Conselho Económico e de Concertação Social da Região Autónoma da Madeira (CECS-RAM): Fabíola Mano, da Associação da Associação Aware In" , como membro efectivo; e Fátima Coelho, da Associação Juvenil de Medicina da Madeira, como membro suplente.

Esta eleição reforça a presença da juventude nos espaços de decisão estratégica da Região, garantindo voz ativa e qualificada nas políticas públicas.