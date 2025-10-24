Trânsito interrompido na Rua Pedro José de Ornelas
No âmbito da reparação da rede de esgotos que está a decorrer na Rua Pedro José de Ornelas, junto ao portão sul do Colégio de Santa Teresinha, a Câmara Municipal do Funchal informa que, devido à presença de raízes e de terra solta, o pavimento encontra-se debilitado e em risco de colapso.
Assim, com efeito imediato, tornou-se necessário interromper a circulação rodoviária na Rua Pedro José de Ornelas, no troço compreendido entre a Rua de São José e a Rua da Pena, desde as 11h30 do dia 24 de Outubro de 2025 (sexta-feira) até à manhã do dia 25 de Outubro (sábado).
Durante este período, verificam-se as seguintes alterações à circulação rodoviária:
- Os veículos que descem a Rua Pedro José de Ornelas são encaminhados para a Rua do Vale Formoso, podendo depois optar por circular pela Rua de Santa Luzia ou pela Rua Eng.º Francisco Perry Vidal;
- Os veículos que sobem a Rua Pedro José de Ornelas são encaminhados para a Rua de São José, Rua Dr. Gaspar Frutuoso e Rua da Pena, retomando a circulação na Rua Pedro José de Ornelas;
- Na tarde de sexta-feira, dia 24, os encarregados de educação que se desloquem ao Colégio de Santa Teresinha, devem informar os agentes da PSP presentes no local, para poderem aceder ao Colégio. À saída, serão encaminhados para o sentido ascendente da Rua Pedro José de Ornelas.