Trânsito interrompido na Rua Pedro José de Ornelas

No âmbito da reparação da rede de esgotos que está a decorrer na Rua Pedro José de Ornelas, junto ao portão sul do Colégio de Santa Teresinha, a Câmara Municipal do Funchal informa que, devido à presença de raízes e de terra solta, o pavimento encontra-se debilitado e em risco de colapso.

Assim, com efeito imediato, tornou-se necessário interromper a circulação rodoviária na Rua Pedro José de Ornelas, no troço compreendido entre a Rua de São José e a Rua da Pena, desde as 11h30 do dia 24 de Outubro de 2025 (sexta-feira) até à manhã do dia 25 de Outubro (sábado).

Durante este período, verificam-se as seguintes alterações à circulação rodoviária: