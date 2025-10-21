Homem de 29 anos agredido ontem à noite

Pelas 22h30 deste segunda-feira, um homem de 29 anos deslocou-se até ao quartel da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, na Rua da Ribeira de João Gomes, no Funchal, alegando ter sido agredido.

Foi socorrido por elementos da corporação e por apresentar um hematoma na face foi transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.