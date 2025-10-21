 DNOTICIAS.PT
Casos do dia

Homem de 29 anos agredido ontem à noite

None

Pelas 22h30 deste segunda-feira, um homem de 29 anos deslocou-se até ao quartel da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, na Rua da Ribeira de João Gomes, no Funchal, alegando ter sido agredido. 

Foi socorrido por elementos da corporação e por apresentar um hematoma na face foi transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça. 

0
 Comentários

Mais Casos

A carregar...

Não existe mais conteúdo

Carregar mais notícias

Erro ao carregar mais conteúdo