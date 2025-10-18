Mais de 30 inquéritos por especulação de preços

A notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO deste sábado, 18 Outubro, dá conta que a ARAE não especifica quantos casos foram detectados no Mercado dos Lavradores durante este ano, mas garante que mantém “presença activa”.

Bombeiros já resgataram 175 nas serras

Fique a saber que a dois meses do final do ano, o número de missões de salvamento ultrapassa o registo de 2024.

Rumo ao inédito

Na grande reportagem de hoje conheça os canoístas madeirenses que se preparam para fazer a travessia Porto Santo - Funchal de canoa tradicional. Damos conta também que já foi levantado o arresto ao ‘Ocean Victory’ por dívidas reclamadas por uma empresa espanhola.

“Recuso o uso criativo da inteligência artificial”

“É a nossa imperfeição que nos dá uma linguagem única”, diz o compositor madeirense Pedro Macedo Camacho, orador da conferência ‘Inovação e Futuro’, em entrevista ao DIÁRIO.

Destaque ainda para: Ecotrail arranca hoje com 400 atletas.

Tudo isto e muito mais para ler no DIÁRIO de hoje em papel ou através da versão e-paper. Pode ainda acompanhar toda a actualidade informativa através das nossas plataformas digitais, assim como pela rádio TSF-Madeira sintonizando a frequência 100 FM.