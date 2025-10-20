Imaculado Coração de Maria promove fim-de-semana solidário no âmbito do Outubro Rosa

A Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria associou-se, novamente, à causa do Dia Mundial da Luta Contra o Cancro da Mama, promovendo um fim-de-semana solidário, com actividades de zumba, uma caminhada e um quiosque temático alusivo ao Outubro Rosa.

Numa nota de imprensa, a junta afirmou que "a manhã de domingo ficou marcada por uma animada sessão de zumba fitness, orientada pelo instrutor Juan Abreu, que colocou todos a mexer, num momento de energia e alegria coletiva, antecedida por uma intervenção do presidente da Junta" que destacou a importância da prevenção e agradeceu o envolvimento dos participantes e parceiros nesta causa, que mobiliza a freguesia pelo quinto ano consecutivo.

A iniciativa incluiu ainda uma caminhada entre o Jardim de Santa Luzia e o Largo da Restauração, onde decorreu a entrega de prémios da Kids Race do Ecotrail Madeira Island 2025, evento que este ano se associou à campanha solidária. A tesoureira da Junta, Luciana Gonçalves, também esteve presente, representando o compromisso da instituição com a prevenção e o bem-estar da comunidade.

Nos dias anteriores, sexta e sábado, a junta marcou presença no Largo da Restauração através de um quiosque temático dinamizado pela Universidade Sénior do Imaculado Coração de Maria, em colaboração com a Liga Portuguesa Contra o Cancro. Nesse espaço foram disponibilizados materiais de merchandising alusivo ao Outubro Rosa, com as receitas a reverterem integralmente para a Liga.

A Junta expressou ainda agradecimento a Patrício Fernandes, diretor do Ecotrail Madeira Island 2025, pela colaboração e apoio à iniciativa. Segundo a nota, a campanha do Outubro Rosa prossegue até ao final do mês na sede da Junta, onde continua disponível o merchandising solidário cujos fundos revertem a favor da Liga Portuguesa Contra o Cancro.