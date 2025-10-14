Sérgio Gonçalves dá a conhecer Parlamento Europeu a comitiva da Madeira

Os vencedores do concurso Europe Calling estão hoje em Bruxelas, para conhecer de perto o funcionamento do Parlamento Europeu, numa visita organizada pelo eurodeputado socialista madeirense Sérgio Gonçalves.

A comitiva madeirense é formada por alunos da Escola Secundária Francisco Franco, no Funchal, por estudantes da Escola Básica e Secundária Dona Lucinda Andrade, em São Vicente, responsáveis pelos principais órgãos de comunicação social da Madeira, entre outros.

Esta manhã, a comitiva viu de perto a realidade do parlamento e o eurodeputado teve oportunidade de falar com os alunos, responder a perguntas e elucidar sobre a actualidade europeia.

De salientar que esta iniciativa que levou os alunos a Bruxelas tem a ver com a edição de 2024/2025 do concurso Europe Calling, criado com o objectivo de aproximar os jovens da realidade europeia e de incentivar a reflexão sobre temas que marcam o presente e o futuro da União Europeia, contou com a participação de mais de 140 alunos.

Foto JFP

Foram distinguidos dois trabalhos de alunos do ensino secundário da Madeira sobre o tema ‘Que Europa querem os jovens?’: a equipa ‘ParlJovff’ da Escola Secundária Francisco Franco, no Funchal, e os ‘Fantoches em Cena’ da Escola Básica e Secundária Dona Lucinda Andrade, em São Vicente.

Sobre os trabalhos vencedores

O vídeo da Escola Secundária Francisco Franco, intitulado ‘ParlJovff’, retrata as dúvidas de dois alunos que, ao encontrarem-se na escola, comentam uma notícia segundo a qual os jovens não estão interessados em temas relacionados com a Europa. A partir daí, partem à descoberta das opiniões de vários colegas, que partilham as suas preocupações e explicam de que forma a Europa pode contribuir para a sociedade em diferentes áreas. O vídeo conclui mostrando que, ao contrário do que a notícia sugere, os jovens acreditam na Europa.

Já a equipa vencedora da Escola Básica e Secundária Dona Lucinda Andrade apresentou o vídeo ‘Fantoches em Cena’, que dá vida a dois fantoches em debate sobre as suas visões e aspirações para o futuro da União Europeia. Ao longo da conversa, são explorados temas que marcam o quotidiano dos jovens, como as oportunidades de estudo, o emprego, a habitação, a mobilidade e os direitos dos jovens, sublinhando a importância do envolvimento activo na construção de uma Europa mais inclusiva, dinâmica e esperançosa.

Cidadania activa e participação juvenil.

De resto, esta tarde realiza-se um debate, também promovido pelo eurodeputado, sobre desinformação, que contará com a participação de Ricardo Miguel Oliveira, director geral editorial do DIÁRIO de Notícias da Madeira, Miguel Silva, director do JM-Madeira, e Gil Rosa, subdircetor de conteúdos da RTP-Madeira, para uma reflexão conjunta sobre o papel do jornalismo e da política na era da desinformação.

O debate procurará abordar como as notícias falsas se difundem e qual o impacto que têm sobre a confiança nas instituições, no jornalismo e na própria democracia.

Tanto o concurso como o debate integram a estratégia do eurodeputado socialista para reforçar o diálogo entre a sociedade civil e os seus representantes políticos, aproximando o Parlamento Europeu das pessoas e incentivando uma cidadania mais participativa.