Marítimo estuda negociação com outros grupos de investidores

Depois de descartado o processo negocial com o Grupo Revee, para a venda de acções da SAD do futebol, o Marítimo encontra-se já a estudar cenários alternativos de abertura do capital social a potenciais investidores, conforme foi anunciado no comunicado há pouco tornado público.

Segundo o presidente do clube verde-rubro, Carlos André Gomes, "ao longo deste tempo fomos contactados por outros grupos de investidores que mostraram interesse na aquisição mas, como estávamos em negociação exclusiva com a Revee, não chegámos a falar", sublinhando que "agora que este negócio caiu, estamos em condições de os ouvir".