Treinador do Marítimo distinguido com Prémio Carreira em Viseu

O treinador do Marítimo, Vítor Matos, foi distinguido, esta segunda-feira, com o Prémio Carreira da Associação de Futebol de Viseu (AF Viseu), na gala que assinalou o 99.º aniversário do organismo.

O técnico, de 37 anos, foi um dos homenageados do evento, em reconhecimento pela sua passagem pelo distrito, onde viveu em Mangualde até aos cinco anos e onde também concluiu os cursos de treinador, antes de iniciar uma carreira que o levaria a palcos nacionais e internacionais.

"Obrigado à AF Viseu pela consideração e homenagem. Uma honra e um orgulho", escreveu-se nas suas redes sociais.

Antes de abraçar o projecto do Marítimo, nesta que é a sua primeira experiência como treinador principal de uma equipa sénior, Vítor Matos conta já com uma passagem pela formação do FC Porto, onde foi treinador-adjunto da equipa B. Além disso, foi coordenador de formação do Shandong Luneng, na China, e integrou a equipa técnica de Jürgen Klopp no Liverpool durante cinco temporadas. Mais recentemente, colaborou com Pepijn Lijnders no Salzburgo, também como treinador-adjunto.

Ao serviço do emblema madeirense, Vítor Matos soma nove partidas realizadas - com quatro vitórias, dois empates e três derrotas - contribuindo para que o Marítimo ocupe, actualmente, a 3.ª posição da II Liga, com o objectivo principal de garantir a promoção ao principal escalão do futebol nacional.