Jornalistas, trabalhadores humanitários e jovens são finalistas de prémio Sakharov

Jornalistas da Geórgia e da Bielorrússia presos, jornalistas e trabalhadores da ajuda humanitária em zonas em conflito e estudantes sérvios são os três finalistas do prémio Sakharov para a liberdade de pensamento.

De acordo com uma nota do Parlamento Europeu (PE), os finalistas são os jornalistas Andrzej Poczobutv da Bielorrússia e Mzia Amaglobeli da Geórgia, jornalistas e trabalhadores da ajuda humanitária na Palestina e em todas as zonas de conflito, representados pelo Sindicato dos Jornalistas Palestinianos, pelo Crescente Vermelho e pela Agência das Nações Unidas de Assistência e Obras Públicas - UNRWA, e estudantes sérvios que iniciaram protestos a nível nacional contra a corrupção após a queda do teto de uma estação ferroviária em Novi Sad, na Sérvia, em 01 de novembro de 2024.

O vencedor do prémio, que o PE atribui o prémio anualmente desde 1988, será conhecido na próxima quarta-feira.