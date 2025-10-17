Vinte e cinco operadores agrícolas concluíram curso COTS

Vinte e cinco operadores agrícolas concluíram com sucesso o curso COTS – Conduzir e Operar com o Trator em Segurança, numa iniciativa promovida pela Associação da Costa Oeste - ACOESTE, com formação ministrada pela Sábios Búzios e financiamento do PRODERAM 2020, contando ainda com o apoio da Secretaria Regional de Agricultura e Pescas, através da Direção Regional de Agricultura.

A cerimónia de entrega dos certificados decorreu esta sexta-feira, no Mercado Abastecedor de Santana e marcou o encerramento de mais uma edição desta formação essencial para o setor agrícola regional.

O curso, com a duração de 35 horas, tem como principal objectivo reduzir o número de acidentes agrícolas, promovendo práticas seguras na condução e operação de tratores. Ao longo da formação, os participantes adquiriram conhecimentos sobre normas de circulação, manutenção de equipamentos, utilização de proteção individual e técnicas seguras de manobra.

A partir de 1 de Agosto de 2026, a realização deste curso passa a ser obrigatória em Portugal para todos os titulares de cartas de condução das categorias B, C ou D que pretendam conduzir tratores agrícolas nas vias públicas.

Na ocasião, o secretário regional de Agricultura e Pescas, Nuno Maciel, destacou a importância desta iniciativa no contexto da modernização e profissionalização da agricultura madeirense, sublinhando que a segurança e a qualificação dos operadores agrícolas são pilares fundamentais de uma agricultura moderna, eficiente e sustentável.

“Esta é uma formação necessária para o caminho que queremos seguir que é o de incrementar a mecanização e as novas tecnologias ao serviço da Agricultura para que o produtor ter mais rendimento e com menos esforço” frisou Nuno Maciel que frisou que o serviço de mecanização agrícola da secretaria regional está disponível, sempre que necessário, a todos os produtores.

Esta acção formativa insere-se, assim, na estratégia regional de valorização dos recursos humanos e reforço da segurança no trabalho agrícola, contribuindo para um setor mais preparado e competitivo.