Turista 'apanhada' a acampar na Vereda dos Balcões

Foi detectado, esta quinta-feira, mais um caso de acampamento ilegal na Madeira, desta vez protagonizado por uma turista que montou tenda na Vereda dos Balcões, no Ribeiro Frio.

A situação causou surpresa e estupefação aos turistas e residentes que frequentavam este trilho, de 1,5 km de extensão, que fica situado em Santana.