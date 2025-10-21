PSP apreende 1.866 doses de droga no Funchal

O Comando Regional da Polícia de Segurança Pública da Madeira dá conta, em nota emitida, que desenvolveu duas operações no concelho do Funchal, no âmbito da actividade operacional planeada para combate ao narcotráfico. No total foram apreendidas 1.866 doses de droga.

As acções policiais, desenvolvidas no âmbito de processos crime que ainda estão a decorrer, envolveram polícias da esquadra de investigação criminal, que executaram mandados de busca domiciliária a dois suspeitos distintos.

Foi possível detectar e apreender 1.366 doses individuais de 'haxixe' e seis plantas de 'cannabis' "com cerca de 1Kg e 200 gramas, suficientes para a preparação de 500 doses individuais."

Os suspeitos foram constituídos arguidos e sujeitos a termo de identidade e residência.

"O Comando Regional da PSP Madeira aproveita a ocasião para alertar a população para os efeitos nefastos para a saúde que advêm da utilização de substâncias estupefacientes e/ou psicoativas sintéticas potenciadoras de graves alterações comportamentais", remata.