Filha de José Manuel Anes fica em prisão preventiva

Ana Anes, principal suspeita de ter atacado à facada o pai, José Manuel Anes, antigo presidente do Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo (OSCOT), ficou em prisão preventiva, disse hoje fonte da Polícia Judiciária.

A mesma fonte adiantou à agência Lusa que a arguida foi ouvida hoje em primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada pelo juiz de instrução criminal a medida de coação mais gravosa e o internamento no Hospital Prisional São João de Deus, em Caxias.

José Manuel Anes, de 81 anos, foi segunda-feira esfaqueado em casa, alegadamente pela própria filha, tendo ficado hospitalizado em estado grave no Hospital de São José, em Lisboa, mas já fora de perigo, segundo fontes policiais.

Na segunda-feira, a PSP divulgou a agressão do também professor universitário e escritor, cujo alerta foi dado naquele dia pelas 13:54, tendo sido deslocado um carro patrulha da PSP para a residência, em Lisboa, "por haver notícia de agressões alegadamente de uma filha ao próprio pai".

Ao chegar ao local, elementos da 1.ª Divisão do Cometlis, da PSP, foram informados por testemunhas "que teria sido visualizada uma suspeita do sexo feminino, alegadamente familiar da vítima, a sair da residência", acrescentou à Lusa a fonte policial.

"Temendo pela integridade física do mesmo, já tendo conhecimento do histórico de violência doméstica", os polícias "deslocaram-se de imediato" à residência da vítima, "onde se depararam com o homem de 81 anos prostrado no solo ensanguentado".

Segundo a descrição policial, a vítima apresentava "vários ferimentos e lacerações, no abdómen, mãos e pernas, aparentemente provocados por um objeto cortante", bem como "hematomas nos olhos provocados pelos dedos da suspeita".

José Manuel Anes, também conhecido pela sua ligação à Maçonaria, foi transportado por uma ambulância dos Bombeiros Sapadores do Beato e Penha de França para o Hospital de São José.

Entretanto, o OSCOT, numa nota a que a agência Lusa teve acesso, refere que está a acompanhar a situação clínica de José Manuel Anes, que deu entrada no Hospital de São José, em Lisboa, "com ferimentos graves" provocados "com recurso a arma branca".