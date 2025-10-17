Madalena Costa na selecção nacional que vai partiu para o Mundial de Patinagem

A Seleção Nacional de Patinagem Livre de Portugal, onde está incluída a patinadora madeirense Madalena Costa, já no escalão sénior aos 17 anos, estará neste momento na China, onde irá disputar o Campeonato do Mundo de Patinagem Artística de 2025, a realizar de 19 a 28 de Outubro, na capital Pequim.

De acordo com a Federação de Patinagem de Portugal, "está prestes a começar a jornada das seleções nacionais de Patinagem Artística no Campeonato do Mundo, que se realiza em Pequim", tendo a seleção de Patinagem Livre viajado, ontem de manhã, para a China, "para iniciar a competição este domingo, enquanto a seleção de Dança junta-se à restante comitiva na segunda-feira. A competição decorre até ao próximo dia 28", refere.

"No total, 20 patinadores nacionais vão à conquista de lugares no pódio nas especialidades de Patinagem Livre, Solo Dance e Pares de Dança, nos escalões de Juniores e Seniores", estando a madeirense entre as mais conceituadas, pode-se afirmar mesmo como a estrela da companhia.

Tanto é que a poucos dias do início da competição, Madalena Costa é uma das caras do evento, destacado num vídeo da Federação Internacional de Patinagem, com um texto bastante elogioso.

"Vamos reviver mais um momento icónico da jornada rumo ao Campeonato Mundial", incentiva. "Madalena Costa, a prodígio portuguesa que vem reescrevendo as regras deste desporte, apresentou em 2024 um programa longo de tirar o fôlego que mostrou porque ela é um dos talentos mais promissores da patinação artística atualmente", frisa.

"Com apenas 17 anos, Madalena está pronta para se estrear na categoria sénior no 'freeakting' no Campeonato Mundial de 2025, após anos a dominar o ranking júnior. Talento, dedicação e preparação incansável trouxeram-na até este momento, competindo ao lado dos maiores nomes do mundo", conclui.

Pode acompanhar a competição aqui.