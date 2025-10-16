Leve o aroma das castanhas assadas para a sua cozinha

Poucos petiscos são tão apreciados como as castanhas assadas, ainda a fumegar e cheias de sabor. Não é preciso esperar pelas bancas de rua para reviver essa experiência. Com os assadores de castanhas da Casa Santo António, pode preparar esta iguaria em casa.

Produzidos em aço de alta resistência, estes assadores foram pensados para durar e garantir um assado uniforme. Até quem nunca experimentou consegue assar castanhas em poucos minutos, mantendo o sabor autêntico e a textura que todos apreciam.

No catálogo da Casa Santo António encontra opções para diferentes necessidades, inclusive modelos mais compactos, ideais para famílias pequenas, até versões de maiores dimensões, perfeitas para reunir amigos à volta de um momento de convívio.

A Casa Santo António está no mercado regional desde 1931, tem quatro lojas na cidade do Funchal, na Rua Direita, no Caminho do Pilar, no Palheiro Ferreiro e na Rua 5 de Outubro.

Casa Santo António - Tudo para Construção Civil

Para mais informações:

Contacto: 291 700 010

E-mail: [email protected]

Conheça mais sobre os serviços e os produtos da empresa no site.