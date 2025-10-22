Mercado de Usados reforça crescimento do sector automóvel na Madeira

O Secretário Regional da Economia, José Manuel Rodrigues, destacou, esta quarta-feira, na abertura da segunda edição de 2025 do Mercado de Usados, no Madeira Tecnopolo, que o crescimento económico sustentado da Região está a reflectir-se positivamente no setor automóvel, tanto no mercado de usados como no de novos veículos.

O governante felicitou a Associação Comercial e Industrial do Funchal – Câmara de Comércio e Indústria da Madeira (ACIF-CCIM), entidade organizadora, pelo sucesso do certame, sublinhando que "é natural que o crescimento económico a que se assiste, há 52 meses, na Região se reflicta também no mercado automóvel" e recordou que "na última feira, já realizada este ano, venderam-se 50% dos automóveis expostos, o que é significativo".

O Secretário notou, ainda, que, nos últimos seis meses, o mercado de usados cresceu 7,4% e o de novos cerca de 4,4%, sendo que o segmento dos automóveis de mercadorias registou um aumento na ordem dos 20%, "reflexo quer do próprio crescimento económico das empresas quer do poder aquisitivo das famílias, o que traz, naturalmente, grande satisfação ao Governo Regional", afirmou.

José Manuel Rodrigues salientou, igualmente, o crescimento dos veículos eléctricos e híbridos, que aumentaram 14,4% no mesmo período, considerando que este é um sinal encorajador. "As pessoas estão a procurar, cada vez mais, carros não poluentes, com fontes alternativas de energia à combustão, e isso é muito positivo para o ambiente na Madeira. É esse o caminho que temos de prosseguir", vincou.

O governante com a pasta da Economia aproveitou a ocasião para deixar um apelo à condução responsável, alertando para a elevada taxa de sinistralidade rodoviária na Região. "É importante que haja maior cuidado na circulação, sobretudo no respeito pelos limites de velocidade, no uso do telemóvel e no consumo de álcool", advertiu, sensibilizando a população para a importância de uma condução mais responsável.

O Mercado de Usados, que vai já na 56.ª edição, decorre até 26 de Outubro, no pavilhão do Madeira Tecnopolo, reunindo nove empresas participantes – sete multimarcas e dois concessionários oficiais – e cerca de 200 viaturas de diferentes marcas e modelos.

O evento, que se realiza duas vezes por ano, é já uma referência no sector automóvel regional, constituindo uma oportunidade para empresas e consumidores realizarem negócios vantajosos. A entrada é gratuita.