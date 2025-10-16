Kiev acusa Coreia do Norte de participar em operações de drones

As Forças Armadas ucranianas acusaram hoje a Coreia do Norte de colaborar com a Rússia em operações de reconhecimento com drones a partir da região russa de Kursk, junto à fronteira.

O Estado-Maior ucraniano afirmou ter detetado comunicações e um vídeo que mostra operadores norte-coreanos a ajustar um destes dispositivos, de acordo com um comunicado.

"As forças de ocupação russas continuam a envolver tropas norte-coreanas em operações de combate devido à crítica falta de pessoal e ao fracasso da sua ofensiva em Sumi", acrescentou.

Kiev disse que estes militares estrangeiros participam em missões de recolha de informações e de ajustamento de disparos de artilharia, funções consideradas essenciais para os ataques russos.

"As Forças Armadas da Ucrânia estão a documentar todas as provas da participação de formações estrangeiras na agressão armada e reservam-se o direito de neutralizar qualquer colaborador de Moscovo", avançou o Estado-Maior.

A presença de tropas norte-coreanas na Rússia tem vindo a ser noticiada desde 2024, quando Pyongyang enviou contingentes para apoiar Moscovo na defesa da região de Kursk, alvo de incursões ucranianas no verão desse ano.

As autoridades russas têm mantido silêncio sobre a cooperação militar com a Coreia do Norte, mas fontes dos serviços de informações sul-coreanos estimaram que centenas de soldados norte-coreanos terão morrido em operações de combate no território russo.