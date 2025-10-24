Guarda denuncia ausência de comando na cadeia

A notícia que faz a manchete da edição de hoje do seu DIÁRIO dá conta de que um guarda prisional denuncia a ausência de comando na cadeia. Funcionário alerta para falta de chefia de segurança durante três dias no Estabelecimento Prisional do Funchal. Ministério da Justiça nega constrangimentos enquanto os responsáveis estão nos Açores em formação e assegura que as substituições estão garantidas.

Fique a saber, também, que o percurso entre o Pico do Areeiro e Pico Ruivo reabre em Abril de 2026. Decisão do Governo integra o plano de recuperação do Maciço Montanhoso Central, com prioridade à segurança dos utilizadores e à protecção dos ecossistemas afectados.

Nos ‘Casos do Dia’ leia que foi apanhado na Madeira homem procurado por homicídio no Brasil. Estrangeiro trabalhava numa barbearia no Caniço e deverá ser extraditado. Saiba, igualmente, que a PJ detém dois e apreende droga e que dois restaurantes foram encerrados no Caniçal após fiscalização.

Nas breves chamadas à primeira página temos que o JPP minimiza “peculiar” renúncia de 8 candidatos. Motivos pessoais, académicos e de saúde justificam desistências no Monte, diz Élvio Sousa e que o PS-M vai a eleições a 13 de Dezembro.

Por fim, os números que atestam que o tráfego na Via Rápida cresce 40% em 4 anos.

