Durante declarações à imprensa no hemiciclo da Assembleia Legislativa da Madeira, o presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, comentou a ausência do Governo Regional na sessão solene de abertura das comemorações dos 50 anos da autonomia regional.

“Não estou surpreendido pela ausência nem deixo de estar. E não atribuo pessoalmente nenhuma razão principal em relação às comemorações, nem à minha pessoa”, afirmou Aguiar-Branco, destacando que a importância da relação entre a Madeira e a República permanece intacta, independentemente da participação do executivo regional.

A presidente da Assembleia Legislativa, Rubina Leal, reforçou a normalidade da situação e explicou que a ausência do governo não afectou a articulação da visita. “A Assembleia articulou a presença de todos os serviços e assegurou que a visita decorresse com tranquilidade e segurança. O governo regional será envolvido em todas as outras sessões de trabalho e iniciativas futuras”, afirmou.

Ambos destacaram que o foco da visita e das comemorações é reforçar a cooperação institucional entre a Assembleia da República e a Assembleia Legislativa da Madeira, promover o intercâmbio entre deputados e grupos parlamentares e celebrar os 50 anos da autonomia regional, independentemente de ausências pontuais.

Aguiar-Branco reiterou ainda a sua função de garantir a equidade democrática, esclarecendo que decisões no Parlamento são tomadas pela maioria dos deputados e que o seu papel é assegurar que todos tenham oportunidade de se expressar com igualdade de condições.

O Governo Regional completo foi convidado a estar presente na cerimónia.