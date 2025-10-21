Sancha Campanella alerta para a ausência de políticas para enfrentar o envelhecimento da população

"Está a Madeira preparada para envelhecer", começou por perguntar Sancha Campanella, numa intervenção em que abordou o envelhecimento da população que, na Madeira, é um problema grave.

O envelhecimento da população é uma realidade, em 2021, 21,8% da população madeirense tinha mais de 65 anos e essa percentagem continua a aumentar.

A natalidade está a cair e as consequências, alerta a deputada socialista, são evidentes, com uma população cada vez mais velha, numa Região onde não são adoptadas medidas concretas para enfrentar o problema.

O aumento dos doentes crónicos, mais doenças mentais, necessidade de cuidados paliativos e uma urgência no aumento dos meios para os cuidados domiciliários, são situações destacadas.

A Madeira, diz a deputada, "não está só a envelhecer, está também a perder os seus jovens" que emigram e, com isso, agravam o problema.