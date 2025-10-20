Samu recebeu o prémio de melhor guarda-redes da II Liga do mês de Agosto

Eleito com 18,89% dos votos dos treinadores, Samu Silva, guarda-redes do Marítimo, recebeu o prémio de melhor guarda-redes do mês de Agosto da II Liga.

“Fico muito feliz. O que conta agora é dar continuidade e consistência aos bons jogos e às boas exibições, isso é o que interessa. Estava à espera de vencer o prémio, devido aos resultados da equipa, vou ser sincero, mas é muito fruto da ajuda de todos”, reconheceu o guardião de 26 anos, a cumprir a terceira época ao serviço do Marítimo

No período em questão, Samu Silva foi titular em três dos quatro jogos cumpridos pelos madeirenses contribuiu decisivamente para os três triunfos frente a FC Felgueiras (1-0), CD Feirense (1-0) e SC Farense (2-0), contabilizando 14 defesas.

Somou os mesmos votos que Diego Calai (Sporting CP B), mas o guardião do Marítimo levou a melhor, por ter registado menos minutos efetivos (320 contra 389).