CHEGA critica distribuição de pelouros na Câmara do Funchal e alerta para ausência da área da fiscalização

Os vereadores do CHEGA eleitos para a Câmara Municipal do Funchal, Luís Filipe Santos e Jorge Afonso Freitas, dizem ter sido hoje "surpreendidos" depois de tomarem conhecimento, através da comunicação social, da distribuição de pelouros anunciada por Jorge Carvalho.

Em nota à imprensa, consideram "preocupante" não existir "qualquer referência à área da fiscalização".

"Não se sabe, neste momento, qual o vereador que terá sob a sua responsabilidade a fiscalização municipal - uma função essencial numa autarquia moderna e transparente", lamentam.

Segundo os vereadores, "numa altura em que a fiscalização é absolutamente necessária para travar abusos e irregularidades que se têm verificado em diversos sectores - desde estabelecimentos de restauração e esplanadas, até letreiros, toldos e habitações sobrelotadas por imigrantes, processo da Praia Formosa e demais processos urbanísticos-, é incompreensível que esta área crítica tenha sido simplesmente esquecida".

O CHEGA considera "urgente modernizar e reforçar o Departamento de Fiscalização, dotando-o de melhores meios humanos e técnicos, garantindo condições de trabalho dignas aos fiscais municipais e assegurando que a lei é cumprida para todos, sem exceções nem favoritismos".

Dizem ainda que "faltando ainda uma semana para a tomada de posse, esta omissão levanta sérias dúvidas sobre o rumo que a nova gestão camarária pretende seguir".

E concluem: "Tudo indica que as coisas poderão começar mal, e o CHEGA não deixará de estar vigilante".