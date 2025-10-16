Euro sobe pela terceira sessão apesar de pessimismo do Bundesbank

O euro subiu ontem face ao dólar pela terceira sessão consecutiva, após um dia marcado pelo ceticismo do banco central alemão, o Bundesbank, que no último relatório indicou que o PIB da Alemanha continua estagnado após dois anos consecutivos de recessão.

Às 18:15 (hora de Lisboa), o euro seguia a 1,1691 dólares, quando na quarta-feira, pela mesma hora, negociava a 1,1640 dólares.

O euro também se valorizou em comparação com a libra mas recuou face ao iene.

O Banco Central Europeu (BCE) fixou a taxa de câmbio de referência do euro em 1,1649 dólares.

O Bundesbank, o banco central da Alemanha, disse hoje que o Produto Interno Bruto (PIB) alemão vai continuar estagnado e considera que o país não conseguiu sair da crise de crescimento que atravessa há dois anos.

Esta estimativa, que consta no relatório mensal de outubro publicado hoje, constitui uma ligeira revisão em baixa em relação ao relatório de setembro, no qual o Bundesbank considerava possível que houvesse um ligeiro crescimento.

Divisas...................quinta-feira..................quarta-feira

Euro/dólar...............1,1691......................1,1640

Euro/libra...............0,86957....................0,86931

Euro/iene.................175,74.....................175,98

Dólar/iene................150,32.....................151,20