Ilha volta a 'semear' cultura de 23 a 30 de Novembro

A Casa do Povo da Ilha organiza, entre os dias 23 e 30 de Novembro, a sua XXXI Semana Cultural da Ilha. Esta edição decorrerá sob a temática central “Semeando Cultura – da Ilha para a Ilha”.

"Esta Semana Cultural tem sido ao longo das trinta edições, de grande importância para a Instituição e para a localidade, dado que representa uma oportunidade de descentralização cultural e de aprendizagem informal. Adicionalmente, tem-se revelado palco de debate de temáticas socioculturais da actualidade, num mundo globalizado e em mudança, para o qual se discutem diversas perspetivas sociais e culturais", destca a organização em comunicado de imprensa.

A mesma nota dá conta que o programa, que ainda está a ser preparado, engloba: exposições, venda de livros, performances musicais, teatro, cinema, visitas culturais, além de debates temáticos e apresentações com "oradores de excelência".

Este evento é organizada pela Casa do Povo da Ilha, com o apoio da Secretaria Regional de Agricultura e Pescas, PEPAC RA MADEIRA 23-27 (através da ADRAMA), Câmara Municipal de Santana, Junta de Freguesia e Paróquia da Ilha, Associação de Compartes Ilha Autêntica, entre outros.