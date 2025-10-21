Especialistas em produtos naturais reúnem-se no Funchal de 22 a 24 de Outubro

Entre os dias 22 e 24 de Outubro, o Funchal será palco do Encontro da Sociedade Europeia de Fitoquímica (Phytochemical Society of Europe - PSE), que terá como tema central 'Phytochemicals as drugs, Foods and Biocommunicators'.

Organizado pela PSE e pelo Centro de Química da Madeira (CQM), o encontro decorrerá no Meliá Madeira Mare Hotel e tem como objectivo reunir especialistas, jovens investigadores e estudantes para a partilha de conhecimento e debate na área dos produtos naturais, desde a biossíntese, biotransformação e caracterização, até a sua utilização como fármacos e pró-fármacos, a sua função como componentes bioactivos de alimentos, e ainda, o seu papel como biocomunicadores entre micro e/ou macroorganismos. Será também objecto de debate a regulamentação vigente relativa ao uso e controlo de qualidade de fitoquímicos em alimentos.

A sessão de abertura está agendada para o dia 22 de Outubro, pelas 13h30, e contará com a presença do vice-reitor da UMa para a Investigação, Inovação e Internacionalização, José S. Câmara; da secretária regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Elsa Fernandes; do coordenador científico do CQM, João Rodrigues; e da presidente da PSE, Maria Jose Umbelino Ferreira.

Precedendo a sessão de abertura, será proferida, às 10h30 a palestra 'Artificial Intelligence in Phytochemistry and Natural Product Research', por Thomas Effert, da Johannes Gutenberg University, Alemanha.