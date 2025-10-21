Sindicatos da Menzies reúnem-se com Governo e querem garantias para trabalhadores

Os sindicatos Sitava e STHAA reúnem-se com o Governo, esta terça-feira, para debater a situação da Menzies, após um concurso para assistência em escala nos aeroportos de Lisboa, Porto e Faro ter preliminarmente atribuído as licenças a outra empresa.

O Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos (Sitava) e o Sindicato dos Trabalhadores de Handling, da Aviação e Aeroportos (STHAA) têm na agenda para o encontro "a decisão da ANAC [Autoridade Nacional da Aviação Civil] relativamente às licenças, o futuro da SPdH [Menzies] e dos seus quase quatro mil postos de trabalho", disse à Lusa Fernando Henriques, do Sitava.

"Esperamos garantias sobre o futuro da SPdH [Menzies], os postos de trabalho e os direitos adquiridos", salientou, apontando "compromissos já assumidos pela Menzies para o futuro AE [acordo de empresa] em 2026".

"Na defesa desses pressupostos não excluímos nenhuma forma de luta", disse o dirigente sindical, admitindo greves e manifestações.

No relatório preliminar do concurso, a que a Lusa teve acesso, o júri liderado por Sofia Simões deu uma classificação de 95,2523 ao agrupamento Clece/South, do universo Iberia, tendo a Menzies (antiga Groundforce) terminado com uma classificação de 93,0526.

O relatório preliminar emitido pela Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC) apontou que, na escolha do vencedor, um dos critérios passava pela apresentação de quadros com a identificação do número mínimo de meios materiais (NMM) e de meios humanos (NMH) "a serem afetos às atividades de assistência a bagagem, assistência a carga e correio e assistência a operações em pista, por aeroporto, para dois cenários teóricos".

E foi neste ponto, designado de exercício teórico com dois cenários por aeroporto, que o consórcio espanhol Clece/South registou melhor pontuação do que a Menzies, sendo que nos outros critérios de avaliação - meios materiais e meios humanos - as pontuações são iguais.

"A Menzies lamenta este resultado e não concorda com a classificação atribuída", assegurou, indicando que acredita que a sua proposta "apresenta excelência operacional comprovada, continuidade e uma força de trabalho plenamente qualificada, composta por mais de 3.500 colaboradores que, de forma consistente, têm prestado serviços de elevada segurança e qualidade aos clientes e à comunidade", disse a empresa, numa nota, na semana passada.