Benfica vence Chaves com 'bis' de Pavlidis e avança na Taça de Portugal

O Benfica, da I Liga de futebol, garantiu hoje a passagem à quarta ronda da Taça de Portugal ao vencer o Desportivo de Chaves, da II Liga, por 2-0, no encontro inaugural da terceira eliminatória da prova rainha.

Dois remates de Pavlidis de fora da área, aos oito e aos 79 minutos, 'carimbaram' a passagem do Benfica à quarta ronda da Taça de Portugal em Trás-os-Montes, diante do Desportivo de Chaves, que se despediu da edição 2025/26 da prova rainha.

O Benfica precisou de, apenas, oito minutos para se colocar em vantagem, depois de um arranque de partida em que procurou circular a bola e aproximar-se da área transmontana, obrigando os anfitriões a recuar à defesa.

Na primeira grande oportunidade para as 'águias', depois de um passe estudado de Enzo Barrenechea, Pavlidis tirou proveito de um erro de comunicação entre os defesas do Desportivo de Chaves e, de fora da área, atirou a contar (1-0).

Apesar da clara superioridade e domínio da equipa lisboeta, os transmontanos souberam reagir à desvantagem e conseguiram mesmo "penetrar" o esquadrão benfiquista, embora sem grande eficácia nas finalizações. À passagem do minuto 15, Pedro Pinho respondeu bem a um 'chapéu' do capitão Carraça, mas o cabeceamento terminou nas luvas do guardião Samuel Soares.

Já aos 20 minutos, Lukebakio desperdiçou uma oportunidade flagrante para os visitantes: depois de se ter isolado na cara de Marko Gudzulic, viu o guardião da 'casa' roubar-lhe o golo com uma só mão, numa exibição exímia do sérvio.

Na área contrária, Samuel Soares foi cometendo alguns erros que podiam ter custado a vantagem ao Benfica, mas a bola teimou em não ultrapassar a linha de golo. Aos 27 minutos, na sequência de um canto batido à esquerda, o guardião dos 'encarnados' deixou escapar a bola entre as luvas, Zach Muscat tocou de cabeça e Paulo Victor tentou o remate na pequena área, mas sem sucesso.

Depois de 40 minutos intensos, bem disputados, na reta final do primeiro tempo, ambas as equipas abrandaram o ritmo e privilegiaram a 'posse' no meio-campo, com algumas faltas à mistura.

A etapa complementar arrancou a todo o 'gás' e com duas alterações, uma em cada equipa: Schjelderup substituiu João Rego no Benfica, enquanto Tiago Simões entrou para o lugar de Ricardo Alves no Desportivo de Chaves.

Aos 56 minutos, Barrenechea testou Marko com um remate bem colocado de fora da área, mas o guardião sérvio operou uma defesa segura para fora. Logo depois, os flavienses responderam à pressão dos visitantes com um contra-ataque rápido que terminou com um remate de Milovanovic na área, que esbarrou contra Dahl e sobrou para Carraça, que apontou à baliza, mas Samuel Soares 'desviou' o esférico.

Marko Gudzulic voltou a estar em destaque aos 61 minutos, ao negar o 'bis' a Vangelis Pavlidis e, pouco depois, ao defender com mestria um cabeceamento certeiro de Barrenechea.

O guardião dos transmontanos conseguiu travar as sucessivas investidas do Benfica até ao minuto 79, altura em que Pavlidis voltou a marcar na partida com um forte remate de fora da área, carimbando o resultado final da eliminatória, 0-2.