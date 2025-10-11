Grupo Vila Baleira celebra 25 anos e inaugura hotel de luxo

O grupo Vila Baleira Hotels e Resort inaugurou hoje, no Porto Santo, por volta das 15 horas, o Legacy Ithos, que resulta da reabilitação e reconstrução do antigo edifício de talassoterapia do grupo.

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, marcou presença nas celebrações dos 25 anos do grupo hoteleiro e, num breve discurso, reiterou palavras de apoio e agradecimento ao Sr. Comendador e à sua família.

“É preciso lembrar e, não devemos ter memória curta, que na altura em que surgiu a aposta do Sr. Comendador no Porto Santo, a ilha não tinha as perspectivas de crescimento e de atractividade que tem hoje. Ainda bem que arriscou nessa altura”, evidenciou o líder do executivo regional.

Acrescentou ainda que “o grupo pode continuar a contar com o apoio institucional do meu governo para aperfeiçoar e melhorar os seus investimentos e, obviamente, para continuar a gerar empregos”.

O boutique hotel conta com 28 quartos premium, um restaurante de fine dining e um novo centro de saúde e bem-estar que promete elevar ainda mais a experiência de usar a água do mar como forma de terapia.