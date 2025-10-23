Madeira é cenário de duas curtas-metragens: "The Last Sacrament" e "Moth", realizados por Ava Ferrera

A "aclamada realizadora Ava Ferrera, reconhecida pelo seu estilo visual marcante e narrativas ousadas" acaba de anunciar que "está oficialmente em produção com duas novas e aguardadas curtas-metragens", os filmes "The Last Sacrament" (O Último Sacramento) e "Moth" (Mariposa). "Ambos os filmes, escritos e realizados por Ferrera, estão a ser rodados em cenários naturais da deslumbrante Ilha da Madeira", realça.

Na nota de imprensa, lê-se que a realizadora Ava Ferrera "tem vindo a conquistar uma atenção crescente no panorama internacional" e "o seu mais recente documentário filmado na Madeira, 'Echoes of the Past' (Ecos do Passado), já foi premiado em vários festivais de cinema independente", nomeadamente e até agora, "venceu Melhor Curta-Metragem Documental nos Paris Film Awards; Melhor Curta-Metragem Documental nos Florence Film Awards; Prémio de Ouro para Melhor Metragem Documental nos Hollywood Gold Awards; Semifinalista para Melhor Curta-Metragem Documental nos Sweden Film Awards; Finalista para Melhor Curta-Metragem Documental no East Village New York Film Festival; Nomeada para Melhor Curta-metragem Documental nos Rome Prisma Film Awards; Seleção Oficial nos RED Movie Awards".

Esta produção em específico da realizadora, que fez da Madeira o seu cenário preferido, "continua em competição por novas nomeações em eventos na Europa, Ásia, América do Norte, América do Sul, Austrália e África que serão anunciados em breve. A obra tem sido destacada pela sua abordagem sensível, poética e intimista, refletindo a dedicação de Ferrera a um cinema profundamente humano e emocionalmente ressonante", cataloga.

Quanto aos filmes em rodagem, vão desde um thriller a um drama.

Um thriller psicológico de terror, 'The Last Sacrament' é uma obra inquietante e atmosférica que explora os temas do ritual, repressão e desejo. Será filmado nos ambientes atmosféricos da Madeira, o filme mergulha profundamente no colapso psicológico da sua personagem central. Protagonizado por Adriano Martins, conhecido pela sua interpretação no filme Crendices, esta narrativa intensa promete causar um forte impacto no público. "The Last Sacrament"

Em contraste, Moth é um drama noir de tom lírico e sensual que reflete sobre a transformação e o misticismo do feminino. Com uma linguagem visual rica e poética, o filme desenvolve-se como uma meditação hipnotizante sobre identidade e metamorfose. Moth é protagonizado pela promissora atriz portuguesa Carolina Andrade, cuja presença cativante dá vida e profundidade a esta história enigmática. "Moth"

Refira-se que a escolha de Ferrera em filmar ambos os projetos na Ilha da Madeira "reflecte o seu compromisso com a autenticidade estética e narrativa", tanto que afirma que "a Madeira tem uma beleza crua e intemporal que espelha perfeitamente os estados emocionais e psicológicos destas histórias".

Com uma carreira "marcada por filmes que desafiam géneros e estruturas convencionais, Ava Ferrera continua a consolidar-se como uma das vozes originais do cinema independente contemporâneo".

"The Last Sacrament" e "Moth" deverão estrear no circuito internacional de festivais em 2026.