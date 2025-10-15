Duas pessoas feridas em quedas na via pública no Funchal
Duas pessoas ficaram feridas na sequência de quedas na via pública, registadas em diferentes zonas da cidade do Funchal.
A primeira ocorrência aconteceu na Rua Dr. Pita, nas imediações da Escola Secundária Gonçalves Zarco, onde um homem, de 70 anos, ficou com uma ferida na face.
Já a segunda situação ocorreu na Rua do Seminário e deixou uma mulher, de 73 anos, com uma ferida no couro cabeludo.
Todas as vítimas foram assistidas no local e posteriormente transportadas para o hospital por equipas dos Bombeiros Sapadores do Funchal.
