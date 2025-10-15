 DNOTICIAS.PT
Casos do dia

Duas pessoas feridas em quedas na via pública no Funchal

None

Duas pessoas ficaram feridas na sequência de quedas na via pública, registadas em diferentes zonas da cidade do Funchal.

A primeira ocorrência aconteceu na Rua Dr. Pita, nas imediações da Escola Secundária Gonçalves Zarco, onde um homem, de 70 anos, ficou com uma ferida na face.

Já a segunda situação ocorreu na Rua do Seminário e deixou uma mulher, de 73 anos, com uma ferida no couro cabeludo.

Todas as vítimas foram assistidas no local e posteriormente transportadas para o hospital por equipas dos Bombeiros Sapadores do Funchal.

0
 Comentários

Mais Casos

A carregar...

Não existe mais conteúdo

Carregar mais notícias

Erro ao carregar mais conteúdo