Duas pessoas feridas em quedas na via pública no Funchal

Duas pessoas ficaram feridas na sequência de quedas na via pública, registadas em diferentes zonas da cidade do Funchal.

A primeira ocorrência aconteceu na Rua Dr. Pita, nas imediações da Escola Secundária Gonçalves Zarco, onde um homem, de 70 anos, ficou com uma ferida na face.

Já a segunda situação ocorreu na Rua do Seminário e deixou uma mulher, de 73 anos, com uma ferida no couro cabeludo.

Todas as vítimas foram assistidas no local e posteriormente transportadas para o hospital por equipas dos Bombeiros Sapadores do Funchal.