Vítor Rodrigues, já é presidente do Madeira Andebol SAD, substituindo no cargo Ricardo Pestana que liderou o projecto nos últimos quatro anos. Com Vítor Rodrigues entram igualmente para a estrutura directiva desta sociedade anónima desportiva, Carla Freitas e Florbela Mateus.

Para a Assembleia Geral também aconteceu a alteração com a entrada de José Rosa para o lugar de Horácio Bento de Gouveia. Numa assembleia geral pacífica, de acordo com o que a nossa reportagem apurou, registe-se que o Club Sports da Madeira irá de manter como parceiro no Madeira Andebol SAD. O agora líder diretivo das madeirenses tem um longo passado como técnico na modalidade em escalões de formação, mas também no andebol sénior feminino no Club Sports da Madeira

Na última temporada foi adjunto de Duarte Filipe nos seniores masculinos do Académico do Funchal. Com este desfecho, confirma-se assim a noticia avançada em devido tempo pelo DiÁRIO.

