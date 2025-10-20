Hamas acusa Israel de matar duas pessoas em Gaza

Pelo menos duas pessoas morreram hoje na sequência de um novo ataque do Exército israelita contra o leste da Cidade de Gaza, disseram fontes médicas citadas pela agência palestiniana WAFA.

O novo ataque ocorreu apesar do cessar-fogo acordado para a Faixa de Gaza sob proposta do presidente norte-americano, Donald Trump.

As fontes médicas, controladas pelos islamitas do Hamas que Israel combate em Gaza, citadas pela agência de notícias palestiniana WAFA indicaram que os dois palestinianos foram mortos num ataque a Al Shaaf, bairro de Tufa, tendo os corpos sido transferidos para o Hospital Batista Al Ahli, cidade de Gaza.

Posteriormente, o Exército israelita afirmou em comunicado que as forças "identificaram vários terroristas" que atravessaram a zona de demarcação ("Linha Amarela") para a qual as tropas recuaram, ao abrigo do acordo de cessar-fogo.

Os militares israelitas acrescentaram que as forças de Israel abriram fogo contra os terroristas para eliminar ameaças.

O mesmo comunicado de Israel referiu que os militares vão continuar a agir da mesma forma sempre que se verificarem ameaças.

O Hamas acusou Israel de cometer 80 violações do cessar-fogo até ao momento, resultando em quase uma centena de mortes.