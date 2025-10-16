Dois projectos do SESARAM nomeados para Prémio de Boas Práticas em Saúde

Dois projectos desenvolvidos no Serviço Regional de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM) estão nomeados na 18.ª edição do Prémio de Boas Práticas em Saúde (PBPS), na categoria de “Melhor Poster”, anunciou hoje a entidade.

As iniciativas em destaque são o “Cuidadores de Apoio ao Domicílio (CAD)”, promovido pelo Serviço Social, e o “Registo de Emergência Médica da Região Autónoma da Madeira (REM-RAM)”, desenvolvido pelo Núcleo de Informática e Tecnologias do SESARAM.

O Prémio de Boas Práticas em Saúde, promovido pela Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Hospitalar, em parceria com organismos centrais do Ministério da Saúde e com as Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores, é uma referência nacional na valorização de equipas que se distinguem pela inovação, integração de cuidados e proximidade com o cidadão.

Criado com o objectivo de "estimular, reconhecer e disseminar iniciativas que acrescentem valor ao Serviço Nacional de Saúde", o PBPS promove a partilha de conhecimento e a replicação de boas práticas nas áreas da humanização, segurança do doente, qualidade, integração de cuidados e inovação organizacional.

A votação pública para o prémio de “Melhor Poster” decorre entre 15 e 21 de Outubro de 2025, representando 25% da avaliação final. Os restantes 75% são atribuídos por um júri especializado.

O SESARAM apela à participação da comunidade na votação on-line, contribuindo para "dar visibilidade ao trabalho desenvolvido" pelas suas equipas.