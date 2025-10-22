Funchal mobiliza mais de 1.200 pessoas na limpeza da cidade no 'World Cleanup Day'

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) voltou a associar-se, esta quarta-feira, 22 de Outubro, ao 'World Cleanup Day', mobilizando mais de 1.200 voluntários em acções de limpeza e sensibilização ambiental por toda a cidade.

As actividades arrancaram às 9 horas e estenderam-se por diversos pontos do concelho, incluindo leitos de ribeiras, praias, escolas, espaços públicos e áreas exteriores de habitação social, sob o lema 'Limpar o Funchal do mar à serra'.

Com quase três décadas de participação continuada – o Funchal integra esta campanha desde 1996 –, a autarquia reforçou o seu compromisso com a protecção ambiental através de uma iniciativa coordenada pelo Departamento de Ambiente da CMF.

A edição deste ano contou com a participação de 860 crianças e jovens e 406 adultos, oriundos de 22 estabelecimentos de ensino e diversas instituições públicas e privadas.

Entre as entidades envolvidas destacam-se a Guarda Nacional Republicana, a Polícia de Segurança Pública, a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários Madeirenses, a Zona Militar da Madeira, o Regimento de Guarnição n.º 3 e o Parque Ecológico do Funchal.

Juntaram-se ainda os Ginásios Municipais da Barreirinha, São Martinho e Santo António, as Juntas de Freguesia do Imaculado Coração de Maria, Monte, São Roque e São Martinho, bem como a empresa SociohabitaFunchal, através dos seus Centros Comunitários do Pico dos Barcelos, Quinta Falcão, Galeão e Music@arte.