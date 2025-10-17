Federação Internacional de Ténis será renomeada World Tennis em 2026

A Federação Internacional de Tenis (ITF) será renomeada World Tennis em 2026, anunciou ontem o organismo responsável pela organização do torneio olímpico, da Taça Davis e da Taça Billie Jean King, em comunicado.

"A Federação Internacional de Ténis (ITF) vai tornar-se World Tennis em 2026, após uma esmagadora maioria dos votos das suas associações nacionais membros a favor da proposta na Assembleia Geral Anual da ITF, realizada hoje", pode-se ler na nota divulgada pela entidade.

A ITF justifica que "a mudança proporcionará uma identidade mais clara e relevante para os jogadores, adeptos, parceiros e stakeholders do ténis em todo o mundo, além de alinhar a marca com a maioria dos órgãos reguladores globais mais importantes do desporto".

Esta alteração de nome faz parte de "uma evolução gradual da marca da organização, que progrediu nos últimos anos com o crescimento de submarcas como a World Tennis Tour e a World Tennis Number".

O nome comercial da ITF será atualizado em 01 de janeiro de 2026, sendo que a nova marca World Tennis será lançada no verão de 2026 "como parte de um plano de implementação faseado".

Desta forma, a posição da ainda ITF segue o caminho de mudanças verificadas noutras modalidades, como atletismo (World Athletics), natação (World Aquatics), triatlo (World Triathlon), tiro com arco (World Archery) e patinagem (World Skate).