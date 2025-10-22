O líder da oposição em Machico, Luís Ferreira, garantiu esta tarde que o grupo que representa vai exercer um papel de vigilância activa durante os próximos quatro anos, com respeito pelos resultados eleitorais, mas sem abdicar da crítica política.

“Temos de respeitar os resultados com humildade, porque quem manda de facto é o povo, e o povo quis que esta equipa continuasse a governar”, afirmou, sublinhando, no entanto, que “este não é o programa certo para Machico” e que cabe à oposição “avaliar diariamente a execução do projecto, ponto por ponto”.

Luís Ferreira considerou que o plano apresentado pelo novo executivo socialista é “muito amplo, com várias vertentes e projectos de dimensão elevada”, admitindo dúvidas quanto à sua exequibilidade. “Não sei como é que a Câmara Municipal de Machico vai conseguir o dinheiro, mas prometeu ao povo e nós vamos exigir que cumpra rigorosamente o que prometeu”, afirmou.

O líder da oposição assegurou que o seu grupo será “um parceiro quando estiver em causa o desenvolvimento sustentável de Machico”, frisando que o objectivo comum deve ser “criar riqueza, emprego, mais mobilidade, mais segurança e espaços públicos mais agradáveis”.

Ainda assim, deixou o aviso de que não deixará de apontar falhas sempre que considerar necessário. “Acompanharemos todo o trabalho da Câmara e, quando for caso disso, apontaremos as lacunas perante o que foi prometido ao povo de Machico.”

Luís Ferreira terminou a sua intervenção reafirmando o compromisso com o projeto político que lidera. “Não vou largar este projecto. Este projecto é para continuar. Acreditamos que interromper este caminho seria muito mais difícil para recuperar Machico, que há 12 anos é governado pela mesma força política, sem o desenvolvimento que o povo verdadeiramente deseja”, declarou.

Defendeu ainda mais investimento em habitação, incluindo soluções unifamiliares, e em turismo, mobilidade e infraestrutura viária, para “gerar um novo ciclo de oportunidades e de crescimento em Machico”.