The Pommer Pub recebe projecto musical ‘Denis Rodrigues’

O The Pommer Pub recebe, no próximo sábado, 25 de Outubro, pelas 22 horas, o projecto musical ‘Denis Rodrigues’, para um serão intimista, que promete toda a emoção da música intemporal.

"Dono de uma voz forte e inconfundível, Denis Rodrigues traz-nos, em quarteto, versões acústicas dos grandes clássicos da música", revela o espaço à imprensa.

Este projecto é constituído por Denis Rodrigues (voz e guitarra); Bruno Freitas (cajon); João Sousa (baixo) e Sílvia Jesus (saxofone).