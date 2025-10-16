Escola Brazão de Castro divulga projecto à comunidade educativa

No âmbito da celebração dos Erasmus Days, o Clube Europeu apresentou à comunidade educativa o seu projecto Erasmus+, numa sessão realizada no passado dia 14 de Outubro.

De acordo com o comunicado de imprensa, o coordenador do projecto, Marco Melo, destacou que esta iniciativa representa “uma oportunidade única de crescimento, partilha e inovação no domínio da educação”.

A divulgação teve como objectivo dar a conhecer à comunidade o impacto positivo que estas experiências têm no desenvolvimento pessoal e profissional de todos os participantes.

O comunicado reforça ainda que o programa Erasmus+ promove a aprendizagem contínua, valoriza a cooperação internacional e fortalece o sentido de pertença a uma Europa unida pela educação e pela cidadania. Cada experiência de mobilidade, cada parceria e cada novo contacto são apresentados como passos essenciais para a construção de uma escola mais aberta, inclusiva e inspiradora.

Ao partilhar actividades, testemunhos de alunos e professores e os resultados do projecto, o Clube Europeu pretende motivar outros membros da comunidade educativa a envolverem-se nesta experiência transformadora.