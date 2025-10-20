750 alunos de 40 turmas da Madeira inscritos no projecto 'Heróis da Fruta'

No ano lectivo 2025/2026, o projecto 'Heróis da Fruta' regressa às escolas portuguesas para continuar a promover hábitos alimentares mais saudáveis entre as crianças. 750 alunos de 40 turmas da Madeira já estão inscritos no maior desafio escolar sobre alimentação saudável em Portugal.

Segundo nota à imprensa, "desde o seu lançamento em 2011, o programa 'Heróis da Fruta' já envolveu mais de 1 milhão de crianças em todo o país, tendo obtido melhorias significativas nos seus hábitos alimentares diários".

Para a edição de 2025/2026, 30.179 alunos de 1.538 turmas, distribuídas por todos os distritos e regiões autónomas, já garantiram a sua participação.

Podem participar turmas de pré-escolar e 1.º ciclo, de escolas públicas e privadas, incluindo jardins de infância, ATL, CATL, AAF e agrupamentos de todo o país, incluindo Madeira e Açores. A metodologia combina música, storytelling e gamificação, protagonizada por personagens-modelo que ganham 'superpoderes' através da ingestão de alimentos saudáveis, em linha com as recomendações da OMS, DGS e DGE.

As inscrições gratuitas para a 15.ª edição desta iniciativa da Associação Portuguesa Contra a Obesidade Infantil (APCOI), que conta pela primeira vez com o apoio principal da BNP Paribas Cardif, decorrem até 31 de Outubro em heroisdafruta.com/inscricoes2025.