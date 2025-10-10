Livre assume uma oposição inegociável a novos projectos na costa

A candidatura do Livre à Câmara e à Assembleia Municipal do Funchal, liderada por Marta Sofia, na última iniciativa de campanha levada a cabo esta sexta-feira, apresentou as suas propostas cruciais para um Ordenamento do Território que privilegia as pessoas, o ambiente e, de forma urgente, a habitação. O partido refere que assume uma "oposição firme e inegociável a novos projectos imobiliários na costa, com a nossa última iniciativa de hoje a focar-se na defesa da Praia Formosa, com um claro 'Basta de construção na costa marítima do Funchal!'", aponta.

Marta Sofia sublinha que "o Funchal está a ser sufocado pela especulação. O solo deve servir as pessoas e o equilíbrio ecológico, e não os interesses de quem só vê lucro. A nossa prioridade é travar este modelo. Se não houver mudanças, o número de pessoas em risco de despejo vai aumentar. Exigimos transparência e fiscalização ambiental ativa para proteger o nosso património."

"Não é possível falar de ordenamento sem resolver a crise social que dele decorre, por isso, o Livre tem um Plano de Emergência Municipal focado nas pessoas que exige um travão imediato na especulação imobiliária, garantindo a promoção de habitação pública e cooperativa e o combate ao uso abusivo do Alojamento Local (AL) que está a expulsar os funchalenses de casa e sem respostas alternativas para a habitação , porque o mercado imobiliário, não está feito para o bolso dos funchalenses", aponta em nota enviada.

Em alternativa à "betonização", o Livre propõe a "renaturalização" da cidade através do 'Programa Círculo Verde Funchal', que inclui a criação de Microflorestas Urbanas em bairros densos para combater o calor extremo e aumentar a biodiversidade, bem como a renaturalização das ribeiras para mitigar os riscos de cheias e aluviões.

"A mudança na gestão do Funchal começa pela Assembleia Municipal, e o voto no Livre é essencial para garantir uma voz activa e insubmissa perante especulação imobiliária e na insistência na aprovação do Plano de Emergência para a Habitação. É esse o nosso foco eleger para a Assembleia Municipal do Funchal", refere.

"O Programa Autárquico do Livre para o Funchal em 2025, intitulado 'Funchal para viver: com futuro e dignidade' , não é apenas um conjunto de propostas, mas sim um "Contrato de Dignidade, Futuro e Resiliência com cada cidadão o nosso programa traça um caminho ambicioso para que o Funchal se torne uma cidade verdadeiramente justa, verde e democrática", conclui Marta Sofia.