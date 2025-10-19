Homem alcoolizado sofre queda na Rua das Fontes
Um homem, de nacionalidade checa, sofreu na madrugada deste domingo uma queda na Rua das Fontes, no Funchal.
Os Bombeiros Voluntários Madeirenses deslocaram-se para o local com uma ambulância para prestar socorro ao homem, que estava alcoolizado.
Apresentava um golpe na cabeça e uma suspeita de traumatismo craniano. Foi transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça para receber tratamento médico.
Na mesma altura, um homem alcoolizado foi também transportado para o hospital pela Cruz Vermelha Portuguesa.
A Polícia de Segurança Pública foi igualmente accionada para o local.
