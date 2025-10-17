Associação Flores de Maio celebra 39.º aniversário com cerimónia no Porto da Cruz

A Associação Grupo Cultural Flores de Maio celebra o seu 39.º aniversário este sábado, 18 de Outubro, com um momento mais intimista protagonizado na Igreja Paroquial do Porto da Cruz. O pequeno festejo contará com a participação de alguns dos seus grupos artísticos, nomeadamente o Ensemble Vocal, o Machetinho e o Coro Infantil.

A intervenção terá início com a celebração de uma Missa de Ação de Graças, pelas 18 horas, solenizada pelo Ensemble Vocal desta associação. Seguir-se-á um pequeno momento de concerto, no exterior, protagonizado pelo Machetinho e pelo Coro Infantil, seguido do tradicional e já habitual partir do bolo.

A Associação Grupo Cultural Flores de Maio (AGCFM) é uma associação de cariz artística e cultural centrada no Porto da Cruz e criada, em 1986, com o objetivo de divulgar a cultura popular madeirense. Reflexo de 38 anos de dinâmica, esta associação garante atualmente a manutenção de vários grupos - Borracheiros, Coro Infantil, Machetinho, Animação e Ensemble Vocal - que produzem e apresentam espetáculos, com regularidade, em eventos locais e por toda a ilha mediante o convite de entidades públicas e privadas. Estão ainda abertas as inscrições para as suas atividades, para o ano letivo de 2025-2026. Mais informações no site oficial da associação, em https://www.associacaofloresdemaio.com.