António Costa representa UE na "cimeira de paz"

O presidente do Conselho Europeu, António Costa, vai representar a União Europeia (UE) na cimeira que decorre na segunda-feira em Sharm el-Sheikh, no Egito, para formalizar o cessar-fogo entre Israel e o grupo islamita Hamas.

Fonte do gabinete de António Costa indicou que o antigo primeiro-ministro português representará a UE na cerimónia do Plano de Paz para o Médio Oriente, após ter sido convidado para marcar presença pelo Presidente do Egito, Abdel Fattah al-Sissi, e pelo Presidente dos Estados Unidos, Donald J. Trump.

"O plano oferece uma verdadeira oportunidade para construir uma paz justa e sustentável, e a UE está totalmente empenhada em apoiar estes esforços e contribuir para a sua implementação", adiantou a mesma fonte oficial.

Os Presidentes do Egito e dos Estados Unidos vão fazer uma "cimeira da paz" na segunda-feira na cidade egípcia de Sharm el-Sheikh, com a presença de líderes de 20 países, foi anunciado no sábado.

A presidência egípcia, liderada por Abdel Fattah al-Sissi, anunciou que esta cimeira tem como objetivo "pôr fim à guerra na Faixa de Gaza, reforçar os esforços para instaurar a paz e a estabilidade no Médio Oriente e abrir uma nova página de segurança e estabilidade na região".

O anúncio desta cimeira aconteceu no segundo dia de um cessar-fogo entre Israel e o movimento radical palestiniano Hamas.

Inicialmente, estava previsto que António Costa se deslocasse, na segunda-feira, a Dublin para se encontrar com o primeiro-ministro irlandês, Micheál Martin, mas essa visita será reagendada para uma data posterior.

O Qatar mediou o cessar-fogo entre Israel e o grupo islamita palestiniano juntamente com o Egito e os EUA, sendo que a Turquia também se juntou às negociações no início deste mês em Sharm el-Sheikh.