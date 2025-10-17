Presidente da ANIMAD pede anulação de protocolo celebrado com o Governo

A presidente da Associação ANIMAD Madeira, Natália Vieira, solicitou a anulação do protocolo celebrado, ontem, com a Secretaria Regional de Agricultura e Pescas, através da Direcção Regional de Veterinária.

Numa nota enviada à comunicação social, e tendo por base o e-mail endereçado à Direcção Regional de Veterinária, diz não concordar com os critérios na atribuição de valores.

"Após ler a comunicação social, não podemos de maneira alguma, concordar com os vossos critérios na atribuição de valores", refere, sugerindo que estes sejam revistos no futuro.

A presidente da ANIMAD acrescentou ainda: "Não esqueçam que as palmadas nas costas e o dinheiro não compram tudo".

Recorde-se que, no âmbito deste protocolo, a Associação ANIMAD Madeira foi contemplada com um apoio no valor de 30 mil euros.