PLAZA Madeira recebe exposição 'Retratos de Força'

O PLAZA Madeira recebe, em colaboração com a Liga Portuguesa Contra o Cancro, a exposição 'Retratos de Força', uma iniciativa que homenageia mulheres sobreviventes de cancro da mama. A mostra, que visa celebrar a coragem, a resiliência e a esperança destas mulheres, estará patente no centro comercial, gerido pela Multi Portugal, até 24 de Outubro, no Piso 2.

Segundo nota à imprensa, explica que "a iniciativa 'Retratos de Força' teve origem numa actividade desenvolvida pela LPCC, no âmbito do Dia Internacional da Mulher, que consistiu numa sessão de maquilhagem, seguida de uma sessão fotográfica". Este momento de beleza e autoestima transformou-se numa colecção de imagens, que agora se apresenta ao público.

“É com muita satisfação que o PLAZA Madeira se associa a esta nobre causa da Liga Portuguesa Contra o Cancro, disponibilizando o espaço do centro comercial para que a comunidade possa contactar com uma mensagem tão relevante”, afirma Vitor Rodrigues, director do PLAZA Madeira.